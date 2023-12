Fagioli confermato coordinatore di Azione Marche

Tommaso Fagioli è stato riconfermato coordinatore di Azione Marche. Oggi ad Ancona il congresso regionale del partito, al quale è intervenuta la presidente Mara Carfagna.

"Sicuramente guardiamo più ai temi che al posizionamento" ha detto Fagioli, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano del possibile posizionamento del partito in seno alla politica regionale nei prossimi anni. Al congresso sono intervenuti per i saluti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Tra i presenti il segretario regionale del Psi Boris Rapa e il presidente di Federlogistica Marche Andrea Morandi.

"Stringeremo alleanze - ha detto Fagioli - con chi sarà vicino ai nostri temi". "Ci aspettano prima le Europee - ha aggiunto -, il traguardo principale in cui saremo impegnati nei prossimi mesi", una sfida "determinante per la riuscita o meno del nostro partito". Sul fronte delle amministrative del 2024, "abbiamo Comuni importanti dove saremo presenti, o con nostre liste o con nostri candidati e da lì lo step finale del biennio di questo mio mandato saranno le regionali del 2025: saremo pronti per affrontarle".

"Nelle prossime settimane presenteremo alcuni documenti al Governo regionale - ha annunciato -per vedere se la Giunta risponderà o meno ai nostri appelli e alle nostre tematiche più importanti, come sanità, infrastrutture, aree interne, giovani, abbiamo tanti iscritti under 30, sono tematiche importanti, le affronteremo insieme. E avremo il temo di vedere se questi temi saranno presi in considerazione".

"Presenteremo delle idee - ha concluso - a differenza di altri partiti dell'opposizione che fanno soltanto proclami", idee "che avranno delle coperture finanziarie", "una nostra ricetta per i diversi temi".



