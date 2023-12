Carfagna, contro la violenza entrare senza esitare nelle scuole

Per la volenza di genere, "molto è stato fatto soprattutto dal punto di vista legislativo in questi anni, l'Italia ha un quadro legislativo, normativo che viene considerato all'avanguardia" ma "evidentemente non basta, c'è bisogno di agire molto sulla cultura, di entrare senza esitazione nelle scuole italiane, di ogni ordine e grado per parlare di rispetto, di educazione al rispetto e contrasto a ogni forma di discriminazione". Lo ha detto la presidente di Azione Mara Carfagna, parlando con i giornalisti ad Ancona, a margine del congresso regionale del partito delle Marche.

Carfagna, che ha definito la violenza di genere "una piaga che affligge la nostra società", ha ricordato le iniziative di "un governo di centrodestra nel 2009, quando io e l'allora ministra Gelmini, io delle Pari Opportunità e lei dell'Istruzione, avevamo siglato un protocollo d'intesa che ci permetteva di entrare nelle scuole italiane per parlare a tutta la popolazione scolastica, alle famiglie e ai genitori" di questo tema.



