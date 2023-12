Si è insediato il nuovo prefetto di Ancona Saverio Ordine

E' "molto grato al governo e onoratissimo di essere stato chiamato ad assumere le funzioni di prefetto ad Ancona" il nuovo prefetto Saverio Ordine, insediatosi oggi. In un messaggio di saluto ai cittadini, alle istituzioni, alle autorità, ma anche alle associa culturale e sportive e ai media, il prefetto Ordine elogia "il capoluogo di regione e di una provincia che sono da sempre modelli di cultura, produttività e ospitalità" ma anche "la Città dalle plurimillenarie virtù civiche e sociali".

"Metterò a disposizione delle operose realtà economiche e sociali di Ancona, della sua Provincia e dell'intera Regione - annuncia - il massimo e costante impegno affinché nella reciproca collaborazione e nella concorde volontà di operare per il bene comune e per la difesa della legalità e dei diritti ogni nostra attività venga rivolta alla serenità e prosperità del territorio marchigiano". Il prefetto conclude con "sinceri e fervidi auguri di buone lavoro e anche di felici festività Natalizie e prospero Anno Nuovo".

Intanto, fra i primi atti, si è recato in visita dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che gli ha illustrato le caratteristiche storiche, sociali, ambientali, economiche della città, "in particolar modo per le attività del porto e per la presenza importante del Parco del Conero. Il confronto si è poi sviluppato sui temi della tutela e della prevenzione dal punto di vista della salute del cittadino e sulle questioni legate alla sicurezza".



