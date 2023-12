Povertà, al via piano provinciale freddo nell'Anconetano

Trentacinque posti si aggiungono ai 60 ordinari a disposizione dei senza tetto che transitano nella provincia di Ancona nel periodo più freddo dell'anno. Lo prevede il piano provinciale del freddo attivo da lunedì 18 dicembre e fino al 28 febbraio 2024. Come ogni anno, dal 2018, il documento è stato concertato nel Tavolo Provinciale per il Contrasto alla Povertà Estrema, coordinato dall'Asp Ambito 9, che vede la partecipazione dei sei ambiti territoriali sociali della Provincia di Ancona e delle strutture di accoglienza e associazioni di volontariato della provincia.

Il Piano Freddo mette a disposizione posti in più per i senza dimora; i posti straordinari previsti per questo inverno nella provincia sono 35 (due in meno rispetto allo scorso inverno) che si aggiungono ai 60 posti già attivi in via ordinaria (4 in più rispetto allo scorso anno).

Per tutto il periodo del piano freddo sarà attivo un servizio di collegamento che da quest'anno sarà gestito dal Pronto Intervento Sociale Provinciale, operativo da novembre scorso, gestito dalle Caritas della provincia: sarà il punto di riferimento per far sì che tutti i posti disponibili vengano occupati e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza freddo, attivando ulteriori risorse attraverso l'accoglienza alberghiera.



