Muli per raccogliere legna in montagna e per curare territorio

Utilizzare il mulo per raccogliere la legna nei territori più impervi e prevenire così le alluvioni. Il disastro del 15 settembre 2022 ha reso ancora più evidente che tra le cause c'è anche l'ostruzione dei corsi d'acqua da tronchi e rami. Materiali tagliati, ma a volte lasciati sul posto per colpa di una burocrazia che non sempre viene in aiuto. Questo il contesto da cui si è mosso il decreto legna, che finanzia progetti per la raccolta del legname nei territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici. E da qui nasce il progetto "Il futuro nella tradizione: il Cavallo del Catria e trasporto della legna agli argini del Bevano" presentato oggi a Cantiano, uno dei centri colpiti dall'alluvione del 2022.

Un mezzo di trasporto, il mulo, sostenibile, è stato detto: potrà tornare ad essere alleato delle comunità dell'area montana per tenere puliti i torrenti e per recuperare la legna. I materiali potranno essere poi sfruttati per quegli usi civici che le comunanze agrarie hanno adottato nel corso dei secoli per scaldarsi o per produrre energia.

"C'è stato bisogno di una norma, ma non doveva essere così, per chiarire alcune difficoltà legate al prelievo della legna da fiumi, spiagge e montagne - ha detto durante il convegno Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera.

"C'è ancora chi considera sbagliato questo modello in cui chi vive nei pressi di fiumi o nelle aree montane si prende cura del territorio: ma chi sta vicino al fiume sa come si pulisce e chi da anni vive in montagna sa come si mantiene curata la collina e il terreno. Spesso anche meglio rispetto al funzionario pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA