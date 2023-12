Maglieria sostenibile è start up a più alto impatto sociale

La startup a più alto impatto sociale d'Italia è l'azienda Gaia Segattini Knotwear di Ostra (Ancona), i cui prodotti sono realizzati con filati di giacenza di produzioni italiane o rigenerati. L'imprenditrice marchigiana Gaia Segattini ha ottenuto la menzione speciale per l'impatto sociale in occasione della finale 2023 del Premio Cambiamenti di Cna, concorso nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni.

Un riconoscimento ottenuto grazie alla sua vocazione alla sostenibilità: Gaia Segattini Knotwear è un'impresa digitale di maglieria pop sostenibile, i cui prodotti realizzati con filati di giacenza di produzioni italiane o rigenerati, diventano capi dal design contemporaneo, il fit oversize e confortevole. Il design grafico, l'alta qualità dei filati, l'attitudine divertente sono le caratteristiche chiave del brand, insieme a una comunicazione della sostenibilità immediata, sorridente ed inclusiva. Il riconoscimento per l'impatto sociale è stato promosso, nell'ambito del Premio Cambiamenti, da Social Impact Agenda per l'Italia (Sia), associazione di riferimento in Italia per la promozione della finanza a impatto (impact investing).





