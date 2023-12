Trapianti: prelievo di organi e tessuti all'ospedale di Fermo

Alle prime ore dell'alba di oggi, presso l'Ospedale Murri di Fermo, è stato condotto un delicato intervento di prelievo di organi e tessuti durato circa 4 ore.

La famiglia del donatore, un uomo di circa 70 anni del Fermano, ha espresso il proprio consenso alla donazione degli organi nel momento in cui si sono manifestate le condizioni cliniche previste. Le figlie, ricordando la generosità e l'insegnamento del padre, non hanno esitato ad esprimersi favorevolmente. A loro va il ringraziamento degli operatori sanitari.

"Grazie ad un gesto di solidarietà si moltiplica la speranza per chi attende in una lista, spesso e purtroppo invano - rileva la dottoressa Daniela Fiore, coordinatrice Donazione Organi e Tessuti del nosocomio fermano - . Ciò che è importante riconoscere è la gratuità del gesto e la generosità delle famiglie che in un momento di dolore, riescono a trovare la forza della solidarietà verso il prossimo. Senza donazioni - sottolinea - non ci sono trapianti. In Italia sono più di 9.000 i pazienti in attesa di un organo, ma soltanto 3.000 i trapiantati ogni anno". "L'età del donatore, se superiore a 65 anni compiuti, costituisce solitamente un criterio di esclusione per il prelievo di cuore e polmoni, ma non per il prelievo di fegato e tessuti corneali: la donatrice più anziana del Fermano - ricorda la dottoressa Fiore - aveva compiuto il 91esimo anno di età, mentre a livello nazionale c'è il record mondiale di una donatrice centenaria a Firenze. Il territorio fermano, nell'ambito delle donazioni, ha sempre dimostrato una grandissima generosità. Un reparto di Rianimazione con soli 6 posti letto e senza neurochirurgia ha prodotto tre donatori di organi nel 2023 mentre per tutto l'ospedale si contano 12 donatori di cornee". Nel Fermano su 40 Comuni, 38 di essi hanno aderito alla "Scelta in Comune", che prevede l'inserimento del consenso alla donazione all'atto del rinnovo della carta di identità. E l'obiettivo del 2024 è arrivare a un'adesione del 100% dei Comuni del Fermano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA