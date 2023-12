Sofia Raffaeli si allena al freddo, Comune Fabriano si difende

La pluricampionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli si lamenta in un'intervista del freddo al PalaCesari a causa di un gusto dell'impianto di riscaldamento, la struttura di Fabriano (Ancona), dove si allena, insieme alle altre atlete e la sindaca Daniela Ghergo spiega che non è colpa del Comune. Che "non gestisce l'erogazione di calore nelle strutture comunali e negli impianti sportivi poiché le precedenti amministrazioni, dal 2017, hanno affidato il servizio ad una società esterna. Non abbiamo ricevuto segnalazioni dirette su eventuali malfunzionamenti degli impianti, ma, avendolo appreso dalla stampa, abbiamo subito avvisato la società che gestisce gli impianti di riscaldamento affinché verifichi l'esistenza di eventuali anomalie e provveda a garantire condizioni confortevoli di riscaldamento nel palasport".

Inoltre, nei mesi scorsi, "ho incontrato il ministro dello Sport Abodi, il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Tecchi e ho contattato il presidente del Coni Malagò, per reperire risorse e disponibilità a progettare la ristrutturazione del PalaCesari". Si sta lavorando, prosegue Ghergho, affinché il ministro dello Sport Abodi possa venire a Fabriano "per individuare, insieme al presidente della Federazione Ginnastica Italiana Tecchi, la possibilità di rendere il PalaCesari il tempio della ginnastica ritmica italiana per le individualiste. Questo è il nostro sogno e ci stiamo adoperando affinché Fabriano possa avere una struttura adeguata al valore delle campionesse di livello mondiale Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri in forza alla Società Ginnastica Fabriano", conclude.



