La Rondine di Puccini per la prima volta a Jesi

Mai rappresentata prima a Jesi, "La Rondine" di Giacomo Puccini debutta al Teatro Pergolesi venerdì 15 dicembre ore 20.30 con replica domenica 17 dicembre alle 16 in un nuovo allestimento realizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con Teatro Verdi di Pisa e Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz. La commedia lirica in tre atti chiude la 56/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, quarto titolo di un cartellone molto apprezzato dal pubblico.

La recita di domenica sarà accessibile anche a non vedenti/ipovedenti nell'ambito del cartellone regionale "Marche For All. Percorsi di Arte e Spettacolo per un turismo culturale accessibile": in programma, un percorso inclusivo e sensoriale prima dell'opera, servizi di sopratitoli e audiodescrizione durante lo spettacolo, ed inoltre contenuti video inclusivi in Lingua dei Segni Italiana (Lis). Con "La Rondine", il Teatro Pergolesi omaggia un titolo poco noto di Puccini di cui nel 2024 ricorrono i cento anni della morte. La genesi del lavoro risale al 1913, quando il Carltheater di Vienna commissionò al compositore un'operetta. Puccini, insoddisfatto dall'impianto drammatico confezionato dai librettisti Heinz Reichert e Alfred Willner, trasformò "La Rondine" in un'opera vera e propria affidandosi al librettista Giuseppe Adami. Il lavoro andò in scena per la prima volta a Monte Carlo nel 1917 e tre anni più tardi alla Volksoper di Vienna. Al Teatro Pergolesi andrà in scena la prima versione del 1917, con la direzione di Valerio Galli e la regia di Paul-Émile Fourny. Le scene sono firmate da Benito Leonori, i costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Patrick Méeüs, assistente alla regia Luca Ramacciotti. Suona la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana; il Coro Archè è diretto da Marco Bargagna. Tra gli interpreti il soprano Claudia Pavone, il tenore Matteo Falcier, il tenore Vassily Solodkyy, il baritono Francesco Verna, il soprano Maria Laura Iacobellis.

Nella partuitura è onnipresente il valzer, cui Puccini tributò una vera e propria apoteosi nel secondo atto, ma anche numerose le danze moderne dal fox-trot all'one-step fino al tango.





