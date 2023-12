Alle Muse arriva Cabaret-The Musical con Brachetti e Del Bufalo

Arriva ad Ancona al Teatro delle Muse in esclusiva regionale il 15, 16 dicembre alle 20.45 e il 17 dicembre alle ore 16.30, Cabaret The Musical con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo, ideato da Christopher Isherwood, libretto di Joe Masteroff, liriche di Fred Ebb, musica di John Kander, traduzione e adattamento di Luciano Cannito e Arturo Brachetti, scene Rinaldo Rinaldi, costumi Maria Filippi, direzione musicale Giovanni Maria Lori, coreografie di Luciano Cannito, regia di Arturo Brachetti e Luciano Cannito, produzione FDF Entertainment srl di Fabrizio Di Fiore.

Irriverente, piccante, spettacolare, divertente, cinematografico, Cabaret è uno di più famosi musical di sempre.

L'omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest'anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia. Come musical a Broadway e a Londra, vinse innumerevoli premi nelle varie edizioni.

La storia è basata su personaggi ed eventi descritti nel romanzo autobiografico "Goodbye to Berlin" di Cristopher Isherwood.

Nella Berlino degli anni Trenta il cabaret Kit Kat Club è il fulcro della narrazione tra libertà sessuale, irriverenza, correnti artistiche e sberleffi al potere, fino all'avvento del nazismo, che spegnerà questa libertà di pensiero e di costumi, tra brani notissimi: Cabaret, Wilkommen, Money Money. Tra gli interpreti Arturo Brachetti, l'Emcee (maestro delle cerimonie), Diana Del Bufalo (Sally Bowle. Lo spettacolo è accompagnato da una band che suona dal vivo.



