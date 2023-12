Accusato a Bruxelles di stupro, arrestato a Civitanova Marche

I militari del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Macerata, dopo attente ricerche hanno individuato a Civitanova Marche un 40enne turnisino gravato da un provvedimento di cattura europeo emesso a fine novembre 2023 dalla Corte penale di lingua francese di primo grado di Bruxelles. All'uomo, che si è volontariamente allontanato dal Belgio, stabilendosi in Italia, sono contestate le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali, commesse in piu' episodi quest'anno in Belgio nei confronti di alcune donne.

Il 40enne, una volta arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Pesaro, dove rimarrà a disposizione della Corte di appello di Ancona per l'esecuzione delle procedure di legge per la sua estradizione.



