La storia dei vigili urbani di Ancona da libro diventa recital

Daopo essere stati raccolti in un libro, i verbali originali dei vigili urbani di Ancona dall'Ottocento ai giorni nostri tratti dall'Archivio di Stato, saranno al centro di un recital natalizio, in programma domani 14 dicembre nello spazio della Galleria Dorica dalle ore 17.00.

"Il vigile: storia di una città" il titolo dell'evento che raccoglie alcuni degli episodi più divertenti, presentati da un vigile urbano molto speciale, il comico Stefano Ranucci in arte Rana, dopo i saluti del vicesindaco Giovanni Zinni e del direttore dell'Archivio di Stato di Ancona Carlo Giacomini. Il doppio volume degli autori Luca Guazzati e Mariano Moresi racconta vizi (molti) e virtù (meno) dei cittadini anconetani in una presentazione piuttosto curiosa e diversa dal solito per un libro di storia. Interverrà anche lo storico Sergio Sparapani.



