Covid: all'Ast Pesaro Urbino tre open day per vaccini

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino organizza tre giornate in cui è possibile accedere alla somministrazione del vaccino Covid-19 senza prenotazione, in ogni distretto della provincia. "I contagi Covid sono in aumento - spiega il direttore Generale Ast Nadia Storti - anche se la situazione è sotto controllo, aumentano i ricoveri negli ospedali. Vaccinarsi per proteggersi dalla malattia è possibile e la campagna vaccinale si rafforza anche grazie al calendario degli open day organizzati dal servizio di igiene e sanità pubblica. La vaccinazione - sottolinea - è fortemente consigliata per gli anziani over 60 e per i pazienti più fragili spesso pluripatologici con malattie croniche, ma è importante anche per ridurre la circolazione del virus e gli accessi a Pronto soccorso e ospedali".

Nel ricordare che il vaccino è disponibile e gratuito per l'intera popolazione, le giornale dedicate sono a Pesaro giovedì 21 dicembre 2023 nella sede del Dipartimento di Prevenzione in via Nitti: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30; a Urbino sabato 23 dicembre nella sede del Distretto in via Guido da Montefeltro: dalle 8.30 alle 13; a Fano venerdì 29 dicembre nel Punto vaccinale di popolazione (Inail) in Via Palmiro Togliatti 13: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30.

"Il vaccino - spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - resta l'arma principale per combattere il virus, soprattutto per i pazienti fragili e per i cittadini over 60.

Queste iniziative si abbinano e affiancano la campagna vaccinale partita lo scorso ottobre che comprende sia la somministrazione contro il Covid che quella contro l'influenza e sono importanti proprio per sensibilizzare e incentivare la vaccinazione che protegge chi la riceve e riduce significativamente il rischio di sviluppare forme gravi della malattia".



