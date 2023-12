Al via 'Progetto Scuola' di Ariston per formare futuri tecnici

Formare i tecnici del futuro per effettuare la transizione ecologica, attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie rinnovabili per la salvaguardia del pianeta: è lo scopo del "Progetto Scuola" promosso dal gruppo Ariston di Fabriano, in collaborazione con la Fondazione Merloni. L'iniziativa, rivolta agli alunni degli istituti tecnici e professionali Iis Enrico Mattei di Recanati e Iis Merloni-Miliani di Fabriano, è stata presentata oggi presso la sede centrale dell'azienda a Fabriano (Ancona), presente anche il fondatore Francesco Merloni.

"L'iniziativa rappresenta l'impegno sociale di Ariston verso le future generazioni per sensibilizzarle in merito alle tematiche dell'efficientamento energetico, alla progettazione di nuovi prodotti e allo sviluppo tecnologico" - commenta Mario Salari, Head of Italy di Ariston Group, che si è soffermato in particolare sui green jobs -. La sostenibilità rappresenta anche una concreta opportunità, con un forte impatto sul mercato del lavoro e sulla crescente richiesta di professionisti che operano nel settore dell'efficientamento energetico". Gli edifici - oltre a rappresentare il 40% del consumo di energia finale - causano il 36% delle emissioni di gas a effetto serra, perché il 75% delle strutture necessita di efficientamento energetico. La richiesta di tecnici specializzati nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili è in forte aumento, "ma si riscontra una grande difficoltà nel reperimento di tali figure" prosegue Salari.

Il progetto scuola si articola in tre sezioni: "L'impresa e l'industria": visita presso i siti produttivi di Fabriano (produzione dei prodotti ad energia rinnovabile quali pompe di calore e solare termico) ed Osimo (produzione delle caldaie a gas e sistemi ibridi a pompa di calore). "La formazione": lezioni dedicata agli studenti delle classi terza, quarta e quinta attraverso tre moduli variabili a seconda del piano didattico (Normativa, Funzionamento prodotti/soluzioni e Simulazione). E infine "Il lavoro": possibilità di entrare a far parte del mondo Ariston.



