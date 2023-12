Al Fabriano Film Fest due cortometraggi sui vigili del fuoco

"Passione, cuore, umanità. Queste sono le caratteristiche che traspaiono dai due cortometraggi e che mostrano un altro lato dei vigili del fuoco, oltre a quelli conosciuti di professionalità e coraggio". Così il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco Marche, Cristina D'Angelo, durante la kermesse "Storie tra la Storia: i vigili del fuoco si raccontano" andata in scena sul palco del Teatro Gentile di Fabriano (Ancona) nella serata di ieri nell'ambito della manifestazione Fabriano Film Fest.

I due cortometraggi proposti del regista Antonio Maria Castaldo, lui stesso un vigile del fuoco, così come l'attore Gianluca Grazini, "La Campanella" e "Giulia e il Capoposto" sono stati i protagonisti della serata insieme alla banda del Corpo Nazionale che ha interpretato alcuni brani del suo ampio repertorio. Brani che hanno avuto come filo conduttore grandi colonne sonore di classici del cinema, proprio ad omaggiare il Fabriano Film Fest in cui era inserita questa esibizione.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, il prefetto di Ancona Darco Pellos. Da parte della giunta di Fabriano, l'omaggio al direttore Cristina D'Angelo di una Santa Barbara dell'artista Lubrari, realizzata in cera e pronta per diventare una preziosa filigrana. Il sottosegretario Emanuele Prisco, trattenuto a Roma da impegni istituzionali, ha chiuso la serata con un videomessaggio plaudendo all'iniziativa "che consente di conoscere un pezzo di storia dei vigili del fuoco".



