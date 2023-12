Sottosegretario Prisco a Fermo, il punto su Lido Tre Archi

"Lo Stato c'è e la dimostrazione è nella quotidiana attività investigativa che le forze di polizia attuano sul territorio": a dirlo all'ANSA è il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, al termine della visita di stamani a Fermo, dove ha partecipato anche ad un incontro in Prefettura. "È stata l'occasione, assieme alle Istituzioni del territorio, per fare il punto della situazione sulla sicurezza della provincia di Fermo. In particolare, assieme agli amministratori locali che svolgono egregiamente e in costruttiva sintonia il loro ruolo, abbiamo affrontato le criticità dell'area fermana come il Lido Tre Archi e le località balneari di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio - ha aggiunto Prisco -. Un plauso va all'impegno costante delle forze dell'ordine, che dimostrano di fare sistema per assicurare alla giustizia soggetti socialmente pericolosi e di conseguenza garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza". "L'obiettivo che ci siamo dati è di individuare soluzioni per ottimizzare gli sforzi e il contributo delle diverse istituzioni allo scopo di potenziare il controllo del territorio e contrastare sacche di criminalità e degrado", ha detto ancora Prisco. "Il governo non tollera che vi siano zone franche: il ripristino e il mantenimento della legalità passano anche attraverso la riqualificazione di aree degradate per restituirle ai cittadini", ha concluso il sottosegretario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA