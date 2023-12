Ordinanza sindaco Ancona, via a trappolamento cinghiali

ll sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha firmato ieri una ordinanza per la salvaguardia della pubblica incolumità, che autorizza a procedere al trappolamento dei cinghiali in area urbana attraverso l'attuazione di un progetto proposto dall'Associazione Urca Marche (Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino) e di recente approvato con delibera della giunta comunale.

Il sistema, spiega il Comune, "consente di catturare interi branchi, in quanto i cinghiali continuano a entrare nella trappola per tutta la sessione di cattura anche se alcuni esemplari del gruppo sono già dentro e non possono più uscire.

Ciò grazie anche al periodo di ambientamento, che fa superare alla matriarca del branco la diffidenza di avere nel proprio spazio qualcosa di nuovo. I cinghiali vengono poi soppressi attraverso un sistema che prevede la telenarcosi e la successiva eutanasia".

"Ringrazio la Regione Marche - ha detto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni - perché, unitamente al contributo erogato e agli investimenti del Comune di Ancona, abbiamo messo Urca nelle condizioni di posizionare questa trappola speciale che ci consente di catturare i cinghiali evitando loro qualunque tipo di sofferenza e ringrazio in particolar modo gli uffici, perché con un grande lavoro di concertazione sono riusciti in Conferenza dei servizi a far sedere intorno a un tavolo tutte le istituzioni che hanno competenze in materia di fauna selvatica e a trovare un metodo che non impatta sulla città, non crea disturbo, ma soprattutto risolve il problema".

Al risultato di oggi si è giunti dopo un intenso lavoro degli uffici, che ha consentito, tra l'altro, di raggiungere un accordo tra gli enti coinvolti: Polizia Provinciale di Ancona; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche; Regione Marche Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie; AST Ancona Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale; AST Macerata Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale. L'accordo contiene il protocollo operativo per la definizione delle prescrizioni da adottare durante gli interventi di trappolamento.



