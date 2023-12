Catturato latitante per stupro, arresto anche per marijuana

Oltre che per l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, i Carabinieri delle Compagnie di Pesaro e di Gubbio, lo scorso 10 dicembre hanno arrestato a Gualdo Tadino (Perugia) anche per coltivazione di marijuana, Federico Marcelli, 49enne ex barista di Pesaro, ricercato dal 15 novembre quando aveva rotto il braccialetto elettronico e si era allontanato dai domiciliari a cui era sottoposto dopo una condanna per violenza sessuale ai danni di ex conviventi.

Nel corso dell'irruzione nel casolare di campagna dove il 49enne si nascondeva, nell'area intorno alla frazione di Cugiano-Pieve di Compresseto, i carabinieri hanno perquisito l'edificio rinvenendo anche una serra allestita in una camera da letto per la coltivazione di piante di marijuana di cui otto già in avanzato stato vegetativo con infiorescenze. In casa erano stati rinvenuti e sequestrati un machete, un pugnale e un coltello a serramanico. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l'uomo - oltre che in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello di Ancona - veniva arrestato in flagranza di reato per la coltivazione di stupefacente e denunciato per illecito possesso di armi bianche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA