Uil Giovani, alloggi per studenti cari e lontani dalle facoltà

Qualcuno ha i requisiti per accedere agli alloggi universitari, ma la stragrande maggioranza è costretta a ricorrere al mercato privato tra difficoltà e caro affitti, in case condivise che distano più di un'ora dall'Ateneo. È, pur con differenze territoriali, la situazione degli studenti universitari marchigiani che hanno risposto ad un questionario di Uil Giovani Marche e Uniat all'avvio dell' anno accademico 2023-2024 sulle piazze di Ancona, Urbino (oltre l'80% del campione) e Macerata-Camerino. La ricerca di un tetto presenta non poche difficoltà ad Ancona (52,6% dei partecipanti allo studio), Urbino (51,6%), e Macerata (57%) per prezzi non adeguati e poca informazione. Gli studenti fuori sede si orientano con social e passaparola. "Il 20% degli intervistati ha un Isee sotto i 10mila euro - spiega Francesco Fioretti, responsabile della Uil Giovani Marche - e quindi il requisito economico per l'accesso all'alloggio pubblico, mentre il 40% ha un Isee sotto i 40mila euro e pertanto frequentare l'università fuori sede incide sul bilancio familiare. Trovare un posto letto non è facile per la scarsa disponibilità e per il prezzo elevato. Il quadro generale parla di un costo medio, incluse utenze, a tra 200 e 300 euro mensili per case condivise con altri 2 o 3 inquilini". Alloggi che non soddisfano l'8% degli intervistati di Ancona, il 13% di Urbino e il 28% tra Macerata e Camerino, secondo i quali le abitazioni sono piccole, costose, con spazi inadeguati e spesso lontane dalle facoltà. Ancona è la città dove gli studenti utilizzano di più il trasporto pubblico locale che però viene giudicato soddisfacente solo dal 23%. Va peggio a Urbino dove solo 1 studente su 4 sale sui mezzi pubblici e il servizio è bocciato dal 48%. Gli studenti che hanno collaborato al report hanno segnalato la necessità di avere più "iniziative culturali, luoghi di incontro per gli studenti, aule studio e bonus per trasporti, negozi e sport". Il report della Uil Giovani Marche non si poneva l'obiettivo di diventare uno studio statistico, ma di far emergere uno spaccato di realtà. Uno dei partecipanti, estratti a sorte, riceverà in premio una tenda da campeggio, simbolo della protesta degli studenti universitari.



