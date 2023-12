Il viaggio di una sacca di sangue in una web serie

Dalla donazione all'arrivo in laboratorio fino al trasferimento presso le strutture ospedaliere del territorio: è il viaggio compiuto da una sacca di sangue, protagonista del nuovo episodio della docuserie "Il Viaggio del Campione - Il valore della diagnostica", visibile su Youtube. Si tratta di un'iniziativa promossa da Roche Diagnostics e patrocinata da Confindustria Dispositivi Medici con l'obiettivo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza della medicina di laboratorio e dalla diagnostica in vitro per la salute dei cittadini.

Le tre puntate precedenti hanno raccontato il "viaggio" all'interno di un laboratorio di tre diverse tipologie di campione biologico (provetta di sangue, campione di tessuto e tampone nasofaringeo). Il nuovo episodio esplora il percorso all'interno di un centro trasfusionale, in questo caso il Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, mostrandone le principali fasi tra cui la validazione, processo indispensabile per garantirne la sicurezza. A spiegare il percorso è la dottoressa Giovanna Salvoni, responsabile del Centro Regionale Sangue della Regione Marche e del Centro di Qualificazione Biologica (Cqb) Regionale: la puntata mostra come, dopo il prelievo, il sangue donato venga sottoposto ad una serie di test di screening siero-virologici e molecolari in vitro volti a rilevare l'eventuale presenza di virus come Hiv, epatiti e sifilide: solo dopo questo fondamentale passaggio la sacca che contiene il sangue donato può essere considerata "idonea" e passare alla fase successiva di lavorazione, in cui vengono separati i singoli emocomponenti - globuli rossi, plasma e piastrine - per la messa a disposizione delle varie strutture ospedaliere per interventi di primo soccorso, interventi di chirurgia maggiore elettiva o di urgenza, di cardiochirurgia, chirurgia vascolare e trapianti di organi e tessuti, per tutte le patologie acute e croniche che necessitano del supporto trasfusionale quali le patologie oncologiche, ematologiche e, non per ultimo, per produrre farmaci plasmaderivati salvavita.





