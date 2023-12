Guardia di finanza sequestra 250 kg di stupefacenti

Denunciato dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche (Macerata) un cittadino italiano, destinatario di pacchi contenenti oltre 15 chili di marijuana e risultato in possesso di ulteriori 235 chili circa di sostanza stupefacente.

La scoperta è avvenuta durante una serie di controlli antidroga, con l'impiego dell'unità cinofila, dei colli i giacenti presso i magazzini dei corrieri per individuare l'eventuale occultamento di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno di questi controlli le pattuglie operanti hanno notato, fra quelli in attesa di essere consegnati, due pacchi, apparentemente contenenti elettrodomestici, ma che emanavano un forte odore verosimilmente di sostanza stupefacente. Previa autorizzazione dell' Autorità Giudiziaria, li hanno aperti, constatando all'interno la presenza complessiva di oltre 15 chili di marijuana.

Una volta identificato il destinatario, le Fiamme Gialle hanno perquisito con il cane antidroga Hanima in luoghi nella disponibilità, comprese i locali dell'azienda di cui l'uomo è amministratore unico. E qui hanno scoperto un vero e proprio magazzino, adibito a deposito di sostanza stupefacente, dove erano ulteriormente conservati oltre 195 chili di marijuana e 37 chili circa di kief, sostanza psicotropa derivante dalle piante di cannabis. I 250 chili di stupefacenti trovati sono stati sequestrati e il destinatario della consegna, nonché titolare dell'azienda, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.



