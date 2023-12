Fiberwide acquisisce Fastnet, primo internet provider Marche

Il 29 novembre 2023 Fiberwide spa, operatore nazionale di telecomunicazioni B2B, con licenza di operatore telefonico, e sede a Milano, Torino e Roma, ha concluso il closing per l'acquisto del 100% della proprietà di Fastnet spa, primo internet service provider delle Marche, il cui socio di maggioranza è stata per anni la famiglia Pieralisi di Jesi. Pieralisi non abbandonerà il progetto, ma anzi continuerà a sostenerlo direttamente dall'interno di Fiberwide, facendo parte dell'azionariato.

L'operazione, si legge in una nota, si pone l'obiettivo di contribuire a dare "un forte impulso strategico e tecnologico alla transizione digitale delle piccole e medie imprese del territorio marchigiano, puntando sulla cooperazione tra le due aziende per lo sviluppo di nuove tecnologie It e soluzioni IaaS (Infrastructure as a Service) abilitanti per le sfide dell'Industria 4.0". "L'importanza di questa operazione nasce dall'idea strategica di unire un Operatore nazionale di telecomunicazioni alla prima Service Farm delle Marche, che da quasi trent'anni accompagna le aziende del territorio nella transizione digitale. Fondamentale la possibilità di associare i sevizi di telecomunicazione alla gestione diretta dei dati dei nostri clienti, possibilità offerta dal Datacenter Tier IV compliant di proprietà di Fastnet". A breve Fastnet sarà, inoltre, il primo punto NaMeX ad Ancona di Internet eXchange Point (IXP) Edge, una infrastruttura fisica attraverso la quale gli operatori potranno scambiare traffico localmente, migliorando la qualità di accesso alla rete nell'intera regione, tra cui i servizi della Pubblica Amministrazione. L'accordo siglato con Regione Marche e NaMeX e la certificazione ACN (ex Agid) permettono all'azienda marchigiana di offrire i suoi servizi IaaS anche alla Pubblica Amministrazione oltre che alle Pmi.



