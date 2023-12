Dipendenti Nerea (acqua minerale) partecipano a utili d'impresa

A dicembre i dipendenti di Nerea spa, stabilimento d'imbottigliamento di acqua minerale con sede a Castelsantangelo sul Nera (Macerata), nel cuore del cratere sismico del 2016, riceveranno in busta paga una parte degli utili d'impresa. Lo prevede un accordo siglato ad agosto tra la Nerea e la Fai Cisl (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana), che interessa dirigenti, responsabili e dipendenti. Oggi a Castelsantangelo o sul Nera, il presidente di Nerea spa Tommaso Rossi, il sindaco Mauro Falcucci, il segretario nazionale Fai Cisl Massimiliano Albanese hanno ratificato l'accordo pubblicamente, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: si tratta di uno dei primi formalizzati nella regione.

La delegazione ha fatto visita all'azienda, che con due linee di produzione imbottiglia acqua minerale di altissima qualità che trae origine da una sorgente incontaminata del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L'accordo ha trovato il suo fondamento nella contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento all'art. 55 A del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ed è in linea con le disposizioni della Legge di Bilancio 2023, in particolare con la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate come premi di risultato e partecipazione agli utili d'impresa per l'anno corrente. L'accordo per il 2023 si basa su obiettivi legati all'efficienza aziendale e ai risultati di gestione: raggiungimento di utili al lordo delle imposte, legati al numero di bottiglie prodotte.

Il 90% del premio viene pagato con la mensilità di dicembre 2023, il restante 10% verrà distribuito dopo la chiusura del bilancio di esercizio 2023. Prevista anche l'istituzione di una commissione bilaterale composta dal management della Nerea spa e dai rappresentanti dei lavoratori (due lavoratori più la parte sindacale), che avrà il compito di monitorare congiuntamente gli indicatori di risultato e l'applicazione dell'accordo sindacale.





