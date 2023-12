Dieci anni dalla nomina di Fabriano a Città Creativa Unesco

Dieci anni dalla nomina di Fabriano (Ancona) a Città Creativa del Network Unesco, iscritta alla categoria del Craft & Folk Art. Era, infatti, la fine di ottobre del 2013 quando arrivò la notizia che l'allora dg Unesco Irina Bokova aveva ammesso la città nel prestigioso Network, istituito con il programma Creative Cities del 2004, al quale sino ad allora appartenevano 60 città in tutto il mondo e solo una italiana, Bologna. "La determinazione di Francesca Merloni, con il supporto di un gruppo di collaboratori e della Fondazione Merloni, il sostegno delle istituzioni locali e della Regione Marche, avevano reso possibile questo salto in una dimensione civile e ideale di primo livello", si legge in una nota congiunta a firma del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, dell'assessore alla Bellezza-Delegato Unesco, Maura Nataloni, e del Focal Point di Fabriano Creativa, Vittorio Salmoni.

Dal 2013 ad oggi Fabriano ha ricoperto complessi e prestigiosi ruoli nell'ambito della organizzazione Uccn e svolto una ricca attività in linea con i valori Unesco. Tra questi, nel 2019, ha ospitato la XIII Annual Conference Uccn, aperta dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nella cornice del Teatro Gentile. Nel 2023, anno del decennale, l'attività di Fabriano Città Creativa Unesco è stata particolarmente intensa ed è culminata nella prima edizione di Fabriano Carta è Cultura, evento che ha consentito di intrecciare alcune relazioni internazionali finalizzate alla realizzazione di nuovi progetti.



