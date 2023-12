Ciccioli(Fdi),mancano medici per politiche fallimentari sinistra

"Seppur irrituale, sono lieto che finalmente 11 direttori dipartimentali dell'azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche abbiano alzato la voce nei confronti delle politiche totalmente fallimentari che la Sinistra, Pd in testa, hanno attuato nel corso degli ultimi 20 anni a livello nazionale e, quindi, regionale. Le forti critiche indirizzate alla classe dirigente politica del Pd non sono state comprese proprio dal Pd. Ma non mi meraviglia per niente". Così in una nota il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Carlo Ciccioli. "La politica deli struzzi, mettere cioè la testa sotto la sabbia, è un tratto distintivo del loro agire - prosegue -. I direttori hanno denunciato ciò che, personalmente, da politico e fino a qualche mese fa da operatore medico, ho sempre denunciato. Il collo di bottiglia determinatosi con i tagli di spesa e il difficoltoso accesso al corso di laurea di Medicina e, soprattutto, alle Scuole di Specializzazioni, ha prodotto un impoverimento generalizzato in termini di mancanza di personale e, di conseguenza, nell'erogazione tempestiva dei servizi sanitari. E chi grida allo scandalo, il Pd. Incredibile, ma vero".

"Gli artefici di questa situazione fanno finta di nulla - incalza -. Detto ciò, a noi del centrodestra preme risolvere i problemi, non lanciarsi in proclami che lasciano il tempo che trovano. A testimonianza di ciò, la conferma per il 2023 di 110 nuove borse di studio per i medici di Medicina generale, 42 nuove borse di studio per i medici specialisti. Numeri che non hanno uguali con gli scorsi anni e con tantissime altre Regioni italiane. E, sono certo, altre misure saranno previste e ricomprese nell'ambito del Bilancio di previsione, approvato ieri in Giunta, e che approderà oggi in Commissione e, a breve, in Consiglio regionale".



