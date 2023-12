Centrosinistra, in corso lo smantellamento della sanità pubblica

Il fronte del centrosinistra si consolida sul tema della sanità e apre ad altre forze che vogliano condividere la battaglia "che riguarda tutte le marchigiane e i marchigiani", probabilmente Italia Viva e Azione. "Come forze politiche riformiste, progressiste ed ecologiste che si battono a difesa della sanità pubblica e universale non possiamo rimanere inermi innanzi allo stato di abbandono e di crisi in cui versa il sistema sanitario della nostra regione. L'appello di ben 11 dirigenti dell'ospedale di Torrette, considerato un fiore all'occhiello marchigiano, la dice lunga sulla gravità della situazione ed è l'emblema della disorganizzazione che regna nell'intera sanità regionale che rischia di far esplodere e collassare il sistema" si legge in un nota unitaria del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, +Europa, Verdi, Partito Socialista, Dipende da Noi.

"Le scelte politiche del governo Acquaroli hanno solo prodotto un peggioramento di una sanità già ricca di problematiche - si legge -: liste di attesa, sovraffollamento dei pronto soccorso, carenza di personale, mobilità passiva e tutte le inefficienze note. La riforma sanitaria, voluta dalla destra regionale, non ha prodotto risultati se non la moltiplicazione delle poltrone e dei costi. Il Piano socio sanitario, fatto approvare in gran fretta nel corso dell'estate, promette tutto ma non pianifica nulla".

"Il presidente Acquaroli, anziché far valere la tanto sbandierata filiera di destra - incalzano le forze di centrosinistra -, subisce silente le scelte della sua capo partito Meloni, che taglia le risorse per la sanità pubblica e rinuncia al Mes sanitario, non prevede la possibilità di effettuare investimenti sul personale e affossa il Pnrr concepito proprio a favore della sanità di prossimità". Intanto in Regione arriva "un sottosegretario a certificare la auto ammissione del fallimento del modello Marche". "L'appello dei dirigenti di Torrette, che si aggiunge alle tante grida di allarme di operatori, forze sindacali e utenti - proseguono i partiti di centrosinistra -, non può rimanere inascoltato.

Stiamo assistendo allo smantellamento della sanità pubblica".





