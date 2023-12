Ad Ascoli 'Nulla su di noi senza di noi', murales su inclusione

"Fiori di cambiamento: rompiamo le barriere per un mondo più inclusivo": è il messaggio dipinto su "Nulla su di noi senza di noi", il nuovo murales promosso da Jti Italia e Save the Planet, inaugurato stamani all'interno del parcheggio Saba Torricella ad Ascoli Piceno.

L'opera, realizzata dall'artista di fama nazionale Andrea Tarli, rappresenta il concetto del superamento delle barriere - non solo architettoniche - legate alla disabilità, lanciando un messaggio di speranza e inclusione. Frutto della collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e l'associazione La Meridiana, infatti, il murales deve il suo nome a un passaggio della convenzione Onu sui diritti della disabilità ed è un invito a comprendere le sfide che le persone disabili sono costrette ad affrontare ogni giorno, trasmettendo il messaggio che quelle barriere possono essere superate. "Nulla su di noi senza di noi" si colloca all'interno di "Sustainable cities", campagna nata dalla collaborazione tra Jti Italia e Save the Planet per monitorare la sostenibilità ambientale e sociale delle città italiane, promuovendo interventi concreti di concerto con le amministrazioni locali. Oltre ad Ascoli Piceno, l'impegno delle due realtà ha già toccato altre città come Bari, dove è stato finanziato il City Tree - un'installazione urbana capace di condensare al suo interno i benefici di una piccola foresta cittadina -, Pesaro e Bergamo, dove sono stati realizzati altri due murales a firma degli street artist Mirko Cavallotto ed Elisa Veronelli: opere che anticipano "Nulla su di noi senza di noi" per tematiche e messaggi chiave, anch'esse frutto dell'impegno di JTI Italia e Save the Planet per promuovere la diversità e l'equità sociale, combattendo ogni sorta di discriminazione. Presenti stamani al taglio del nastro dell'opera, curata dal partner tecnico Lombardini22 - società di progettazione che promuove azioni di impact investing raccordando architettura, comunità e sostenibilità - il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il Corporate affairs & Communication manager di Jti Italia Tyndaris Cacia, Nicolò Gerico di Save the Planet e l'autore dell'opera Andrea Tarli.





