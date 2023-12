E' stato trasferito dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona al materno-infantile Salesi, per competenza, il 13enne precipitato ieri dal tetto della palestra del liceo Marconi di Pesaro, dove era salito per giocare con 4 coetanei. In queste ore viene sottoposto a esami strumentali, si apprende da fonti ospedaliere: l'adolescente è vigile e cosciente ma la la prognosi resta riservata.



