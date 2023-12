Capitale della mobilità sostenibile,accordo bipartisan in Senato

Un accordo bipartisan nel nome dell'ambiente. Con questo spirito i senatori Costanzo Della Porta ed Etel Sigismondi di Fratelli d'Italia insieme al senatore Michele Fina, tesoriere del Partito Democratico, annunciano la presentazione del Disegno di legge per l'istituzione della "Capitale italiana della mobilità sostenibile". I dettagli dell'iniziativa saranno illustrati martedì 12 dicembre alle 10.00 nella Sala Nassirya del Senato in una conferenza stampa. Il Ddl, primi firmatari appunto Della Porta, Sigismondi e Fina, è uno dei pochi disegni di legge di natura bipartisan presentati in questa legislatura. La norma - incardinata nella Commissione Ambiente - si ispira alla legge che ha istituito la Capitale Italiana della Cultura e si pone di dotare l'Italia ogni anno di una "Capitale della mobilità sostenibile" istituzioni, società civile e imprese dell'energia e della mobilità, ma non solo, siano impegnate per 365 giorni a sensibilizzare le comunità con il coinvolgimento di esperti del settore. L'idea del Ddl è nata nell'estate 2022 durante il "Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro" a Termoli (Campobasso).

A sostenere il Ddl ci sono Eni, ACC, A2A, Politecnico di Torino, Luiss, ASviS, Aeroporto Marconi di Bologna, Comuni di Milano e di Bologna, Associazione Città dei Motori. Alla conferenza stampa di martedì porteranno la loro testimonianza di sostegno all'iniziativa legislativa, alcuni in collegamento video: Guido Castelli, Commissario straordinario di governo sisma 2016; Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino; Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano; Valentina Orioli, assessore alla Nuova Mobilità del Comune di Bologna; Rossella Muroni, presidente Nuove Ri-Generazioni; Nazareno Ventola, Ad Aeroporto 'G. Marconi' di Bologna; Fabio Pressi, Ceo A2A E-Mobility; Danilo Moriero, segretario generale Associazione Città dei Motori; Giulio Lo Iacono, segretario generale ASvIS; Nanni Maffei, direttore commerciale di Eni Sustainable Mobility; Tommaso Pavoncello, Public Affairs & Communication Italy - ACC; Fernando Christian Ianone, direttore Mobility Executive Master in Innovation & Sustainability Luiss Business School.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA