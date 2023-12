I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a Pesaro per l'incendio di alcuni cassonetti nel piazzale di un supermercato. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco con due autobotti ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Alcune auto parcheggiate nelle vicinanze hanno riportato danni per irraggiamento termico. Presente sul posto la Polizia di Stato.



