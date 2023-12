A San Severino una Pietra d'inciampo per David Bivash

La giunta comunale di San Severino Marche ha accolto la proposta dell'Anpi, sezione "Capitano Salvatore Valerio", di portare avanti il progetto "Le famiglie ebraiche e la Shoah a San Severino" che si concluderà con l'apposizione di una pietra di inciampo a Fontenuova, in via Ponte Vecchio, in corrispondenza dell'abitazione in cui viveva David Bivash con la sua famiglia.

Nato in Grecia, a Salonicco, il 1 giugno 1890, David Bivash era sposato con Ida Saltiel. Arrestato a San Severino Marche fu deportato nel campo di sterminio di Auschwitz e non riuscì a sopravvivere alla Shoah.

In Italia, le prime pietre d'inciampo sono state posate a Roma nel 2010 e attualmente se ne trovano a Ancona, Bolzano, Genova, L'Aquila, Livorno, Milano, Reggio Emilia, Siena, Torino, Venezia e in molti altri centri. Si tratta di un simbolo che viene posto davanti la porta della casa nella quale ebbe ultima residenza un deportato nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il nome, l'anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte.



