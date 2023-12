Natale: Cia, bene produzione abeti, ma prezzo aumenta +3-4%

Stelle di Natale e agrifoglio trainano il mercato dei fiori nel territorio piceno, sede di un distretti florovivaistico. In crescita l'acquisto degli alberi di Natale naturali; ma nonostante il trend positivo, nelle case degli italiani entrano di preferenza ancora gli abeti sintetici, con un notevole danno per l'ambiente. È quanto sottolinea la Cia Agricoltori Italiani della provincia di Ascoli Piceno in vista delle festività.

"Anche per questa stagione si registra una buona produzione degli abeti - spiega Giuseppe Traini della Cia Agricoltori provinciale -. C'è da sottolineare che la maggior parte della produzione italiana avviene in Toscana e Trentino, aree in cui non riscontrato problemi legati alla siccità. I prezzi hanno avuto un lieve aumento del 3-4 % rispetto all'anno precedente".

L'associazione ricorda che "gli abeti natalizi provengono da aziende vivaistiche dove sono coltivati appositamente per il mercato delle feste e vengono piantati di nuovo, dopo la vendita. Preferirli a quelli sintetici aiuta lo sviluppo del comparto florovivaistico italiano, incrementando il reddito delle popolazioni che vivono in aree rurali. Importante - viene sottolineato - anche l'effetto benefico sull'ambiente per il contributo alla riduzione della CO2 assimilata durante la loro crescita e per la prevenzione del degrado idrogeologico".

Las coltivazione in Italia garantisce la freschezza del prodotto, in quanto tagliato pochi giorni prima della consegna e sagomato a cono durante tutta la coltivazione per renderne compatte le fronde. Affinché la pianta viva più a lungo, ricorda Traini "è importante rinvasare subito le piante con idoneo terriccio e innaffiare regolarmente tenendole lontano da fonti di calore. Per quanto riguarda le stelle la qualità è ottima e sono preferibili le produzioni locali. I prezzi sono in lieve aumento. Quest'anno non hanno avuto necessità di riscaldamento dato il clima mite".



