Don Aldo, 'incontro con don Benzi ha segnato la mia vita'

"Sicuramente, ciò che ha segnato di più la mia vita sacerdotale è stato l'incontro con don Oreste Benzi. Un incontro arrivato prima dell'Ordinazione sacerdotale e che ha stravolto la mia vita come uomo e poi come presbitero". Con queste parole don Aldo Buonaiuto, parroco della chiesa di San Nicolò a Fabriano (Ancona) ha ripercorso i suoi 25 anni di sacerdozio. "Don Oreste, che oggi per la Chiesa è Servo di Dio, è stato il modello e l'indicatore del tipo di sacerdote che ho sempre desiderato essere - ha aggiunto -. Certo lui è un gigante della carità e della vita spirituale e io, a suo confronto, una formica, ma sono felice di essergli stato accanto e di aver imparato da lui. Chiaramente, ci sono state tante altre figure importanti: i miei familiari che mi hanno testimoniato la fede in Cristo e l'importanza del volontariato; sacerdoti, religiose, vescovi che hanno pregato per me e mi hanno fatto conoscere Gesù fin da quando ero piccolo". Don Aldo ha fondato una casa di accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII per le donne vittime della tratta. E' un sacerdote fortemente impegnato anche nell'accoglienza dei migranti. "Papa Francesco, in quel periodo, chiedeva con insistenza ai vescovi e ai sacerdoti di aprirsi all'accoglienza dei profughi che arrivavano in Italia dopo aver attraversato su barconi di fortuna il Mar Mediterraneo. Come in tutte le diocesi, anche noi a Fabriano-Matelica abbiamo fatto la nostra parte. Il vescovo mi chiese di occuparmene in quanto ero direttore dell'ufficio migranti della diocesi. Abbiamo dato vita alla 'Pace in terra onlus' che si è prodigata nella collaborazione con le Prefetture per dare a questi nostri fratelli e sorelle più sfortunati di noi un'accoglienza. Inoltre, ho collaborato con la Cei e con il Ministero dell'Interno per far sbarcare i profughi da Nave Diciotti e trovare per loro una sistemazione dignitosa. Ho collaborato, in tanti altri momenti, nella realizzazione dei corridoi umanitari", ha concluso don Aldo, ringraziando tutti coloro che ha incontrato in questi 25 anni di sacerdozio.





