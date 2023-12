Aggressione a Lido Tre Archi, 3 denunciati per rapina e lesioni

Nell'ambito delle indagini avviate per la denuncia di un 60enne marocchino, i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno deferito alla Procura di Fermo tre individui, marocchini e con precedenti penali, per rapina e lesioni personali. I fatti risalgono allo scorso luglio, quando la vittima subì an'aggressione in località Lido Tre Archi, riportando lesioni personali con una prognosi finale di oltre 30 giorni. Gli autori materiali dell'aggressione sono stati individuati e identificati grazie all'analisi dei filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata. I tre aggressori, un 35enne, un 44enne e un 64enne, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura. Uno dei denunciati è attualmente irreperibile e le ricerche per lui sono in corso.



