A fuoco contatori elettrici, evacuata palazzina di 6 piani

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per un incendio di contatori elettrici di una palazzina di sei piani a Pesaro in via Filangeri. La squadra della sede centrale con due autobotti ha spento l'incendio e fatto evacuare quattro persone con l'ausilio dell'autoscala per il fumo intenso che ha invaso il vano scale. La palazzina non è fruibie fino alla completa messa in sicurezza dell'area dell'intervento e al ripristino dell'energia elettrica. Sul posto 118, polizia Locale e Polizia di Stato e la ditta che fornisce l'energia elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA