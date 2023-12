Regione Marche, 25 milioni per mitigazione rischio idraulico

Per la mitigazione del rischio idraulico, la Regione Marche stanzia 25 milioni di euro per dodici progetti", finanziati con risorse del Pr-Fesr.

"Le risorse - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile e all'Ambiente, Stefano Aguzzi - saranno destinate sia per nuovi interventi, sia per il completamento degli interventi già avviati e la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico". "Si tratta - aggiunge - di un investimento molto importante e cospicuo ma estremamente necessario per la tutela e sicurezza dei cittadini e del territorio. Tali opere hanno infatti l'obiettivo di mitigare l'effetto di eventi calamitosi ed estremi, purtroppo già accaduti in passato, e di contribuire al miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua, riducendo la possibilità che si verifichino nuovi danni alle persone e alle attività produttive". "Inoltre, - fa sapere Aguzzi - la realizzazione di queste opere, in alcuni casi, consentirà ai Comuni interessati di procedere alla revisione della perimetrazione delle aree ad alto rischio idraulico, attualmente censite nel Pai (Piano assetto idrogeologico) dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale".

"I progetti - riferisce la Reginoe - riguardano alcuni corsi d'acqua della provincia di Ancona (Fossi Anconetani, Fossi di Castelferretti, Fiume Esino e Fosso Rigo); per la provincia di Pesaro-Urbino il fiume Foglia; per la provincia di Macerata Fosso Bagnolo in località Trodica di Morrovalle. I restanti due interventi, per un ammontare di 8 milioni di euro, saranno eseguiti dal Settore Genio Civile Marche Sud e riguardano i fiumi Ete Vivo e Tesino, rispettivamente delle province di Fermo e Ascoli Piceno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA