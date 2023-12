Incendio a Castelleone di Suasa, sei persone restano fuori casa

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio all'esterno di un edificio residenziale in via Kennedy, a Castelleone di Suasa (Ancona).

L'allarme è scattato intorno alle ore 14, quando le fiamme si sono sviluppate da una pertinenza esterna alle abitazioni finendo però per estendersi a una stanza al piano terra, dove risiede una coppia di anziani, e danneggiandola.

Tutti gli appartamenti sono agibili dal punto di vista strutturale, ma due abitazioni non sono fruibili per le condizioni igienico sanitarie: il fumo ha invaso le varie stanze rendendo l'aria irrespirabile. Gli occupanti erano già usciti all'esterno prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Arcevia e Senigallia (Ancona). In totale sono sei le persone che dovranno trascorrere almeno una notte dai parenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA