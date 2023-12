Donna travolta e uccisa sulla Flaminia a Falconara

Una donna - Adria Pannelli, 59 anni, insegnante di sostegno, residente alla Rocca Priora - è stata travolta e uccisa da un'auto sulla via Flaminia a Falconara Marittima (Ancona), verso le 7, vicino alla fermata del bus in zona Rocca Priora. Dopo l'incidente, il mezzo che ha investito la vittima si è allontanato ma ha perso un paraurti trovato sul posto dalla Polizia Locale. Qualche ora dopo, in mattinata, il conducente dell'auto pirata - un 65enne di Ancona - ha chiamato i carabinieri per riferire dell'incidente, sostenendo di non essersi accorto di cosa era avvenuto.

Il pm di Ancona Andrea Laurino ha aperto un fascicolo sull'investimento mortale e con ogni probabilità disporrà l'autopsia sul corpo della vittima trovata a terra, ormai deceduta, vicino al guardrail sulla Flaminia nella zona di Rocca Priora. Il corpo senza vita era stato trovato da una residente e volontaria del 118 che si trovava alla fermata dell'autobus: aveva notato macchie di sangue e poi visto un cappellino e indumenti vicino al guardrail; avvicinandosi, a una decina di metri dalla fermata in direzione Falconara, aveva trovato il cadavere. Probabilmente la vittima è stata investita mentre, dalla Rocca Priora, attraversava la strada per andare alla fermata del bus in direzione Ancona, quando è stata travolta e sbalzata via dall'auto che viaggiava in direzione Montemarciano.



