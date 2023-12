'Regaliamoci l'Ambiente' contro spreco di cibo durante le feste

Ad Ancona "un'iniziativa volta a sensibilizzare l'utenza a non sprecare il cibo e, qualora dovesse essere trasformato in rifiuto, di conferirlo nel giusto contenitore al fine di poterlo recuperare come materia prima seconda. In regalo un kit per il corretto conferimento della frazione umida, di origine prevalentemente alimentare, e un Giacinto elemento simbolico e concreto della sostenibilità e circolarità del comportamento virtuoso dei cittadini". E' prevista per i giorni 7, 9, 15 e 16 dicembre dalle ore 10 sino alle 19 in Corso Garibaldi davanti la Galleria Dorica la quinta edizione della campagna di sensibilizzazione di AnconAmbiente "Regaliamoci l'Ambiente" dedicata al recupero e al riciclo della frazione organica, ovvero quella di origine prevalentemente alimentare.

In regalo un giacinto a residenti di Ancona che ritireranno i nuovi cestini per la raccolta della frazione organica con i relativi sacchi di carta e mater-bi. I rifiuti di origine alimentare dei cittadini di Ancona sono usati come materia prima seconda per la produzione del compost, concime naturale che mantiene il terreno fertile e sano. "Le festività - ricorda AnconAmbiente - rappresentano spesso una fonte di spreco alimentare e a Natale ogni anno si registra una vera e propria overdose di cibo rispetto alle esigenze: almeno 2 chilogrammi di cibo che rimangono in tavola. Una quantità eccessiva di spesa per le feste spesso porta a grandi sprechi: in un sondaggio ((condotto da Too Good To Go e Yougov, ndr) l'86% di intervistati ammette di sprecare generi alimentari durante le feste, soprattutto giovani in fascia 18-24 anni che ne sprecano il 25%, in particolare panettone, pandoro e torte, pane e antipasti. "E' un dato significativo - commenta il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto - considerando che più della metà della popolazione afferma di comprare più cibo del necessario. La frazione organica rappresenta oltre un terzo dei rifiuti solidi urbani". Presso lo stand, oltre al kit e al fiore, sarà possibile reperire il nuovo Rifiutologo, vademecum della raccolta differenziata e i materiali informativi sulla App Junker per smartphone che riconosce con un solo clic quello che stiamo gettando e ci dice come e cosa fare secondo la normativa del territorio.



