Picchio d'oro a ricercatrice e informatica Francesca Rossi

La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro a Francesca Rossi, anconetana, informatica e ricercatrice che vive a New York, ed è presidente di Association for the Advancement of Artificial Intelligence. L'onorificenza sarà consegnata durante la Giornata delle Marche che si terrà il 10 dicembre ad Ancona all'Auditorium della Mole Vanvitelliana.

"Un'informatica e ricercatrice di spessore internazionale che ha contribuito allo studio delle questioni etiche riferite allo sviluppo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, puntando su una tecnologia affidabile complementare alle capacità decisionali degli esseri umani, senza sostituirli", commenta il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, presidente della Commissione speciale Picchio d'Oro, che ha deciso di proporre al presidente Francesco Acquaroli l'attribuzione dell'onorificenza 2023 a Francesca Rosi.

"La considerazione e la fama raggiunte nei suoi campi di attività - prosegue Ciccioli - connesse al suo legame con la comunità regionale, valorizzano anche il riconoscimento degli ambiti Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), quale tema-ambasciatore delle Marche nel mondo". "Settori approfonditi in occasione della Conferenza organizzata dalla Regione Marche alla quale ho partecipato - conclude - a New York lo scorso 8 ottobre all'Istituto Italiano di Cultura, all'appuntamento con le Associazioni dell'Area Nord America, aventi sede in Usa e Canada, un'area nella quale vivono marchigiani che esprimono competenze di altissimo profilo anche in ambiti tecnico-scientifici, determinanti per lo sviluppo e il progresso della società".

Francesca Rossi, ricorda Ciccioli, "già membro del gruppo di esperti sull'Intelligenza Artificiale della Commissione Europea, collabora su vari aspetti dell'etica dell'IA con le Nazioni Unite, il World Economic Forum, la Global Partnership on AI e l'Ocse. Professoressa di informatica all'Università di Padova per 20 anni, Rossi lavora da 8 anni in IBM (IBM Fellow and AI Ethics Global Leader), dove ha fondato il Comitato etico per l'IA. È l'attuale presidente dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)".



