Lodestar (fondo Bravo) acquisisce 100% Logical System Jesi

Logical System, software house con quartier generale a Jesi (Ancona), entra a far parte di Lodestar, la nuova piattaforma controllata dal fondo di private equity "Bravo Capital Partners II" che mira a creare un polo di eccellenza nel settore della trasformazione digitale Acquisendo il 100% della proprietà della società marchigiana - si legge in una nota stampa - Lodestar si propone l'obiettivo di "rafforzare la propria offerta e posizionamento in termini di soluzioni e servizi di Information Tecnology, oltre che alla copertura geografica, divenendo così un forte player nazionale sia in ambito PMI che enterprise".

Nell'ambito delle operazioni i soci di Logical System hanno reinvestito divenendo soci di Lodestar. Nel comunicato si chiarisce inoltre che "si continuerà ad operare in continuità con gli asset Logical System e con l'opportunità di accedere alle risorse di Lodestar". "E' un'operazione importante per la storia del Gruppo e motivo di grande orgoglio e soddisfazione - fa sapere Filippo Moscatelli, presidente di Logical System -.

Dalla nostra fondazione nel 1983, esattamente quarant'anni fa, Logical System è cresciuta fino a diventare un gruppo leader nell'Information Technology. Le nostre soluzioni e la nostra esperienza nel mondo dell'Industry con soluzioni applicative proprietarie e con una forte focalizzazione su Microsoft Business Central saranno il perno dello sviluppo futuro di Lodestar. L'obiettivo è affermarsi come uno dei più importanti player IT in Italia".

Lodestar nasce a dicembre 2022 ed ha iniziato il suo percorso con l'acquisizione del 100% di Microsys, Zerouno e Geos Consult.

Con l'ingresso della milanese Icubed e della jesina Logical System, il gruppo prevede per l'esercizio 2023 un giro d'affari di 60 milioni di euro.



