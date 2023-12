Cinque anni da strage in discoteca, campane suonano nei Comuni

Sei rintocchi prima della mezzanotte delle campane dei Comuni dove risiedono i familiari delle sei vittime della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo avvenuta l'8 dicembre del 2018. Anche le diocesi di Senigallia (Ancona) e Fano Fossombrone Cagli Pergola (Pesaro Urbino) si uniscono al dolore dei familiari nel ricordo di Asia, Daniele, Emma, Mattia, Benedetta ed Eleonora.

In memoria delle sei vittime - cinque minorenni tra i 14 e i 16 anni e una mamma 39enne - della calca che si scatenò nel locale di Corinaldo mentre era attesa l'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, preghiera e raccoglimento. I Comuni di Fano, Frontone e Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino, e Senigallia nell'anconetano dove vivevano le giovani vittime, rientrano nei territori delle due diocesi che sono state in questi anni a fianco dei familiari colpiti dalla tragedia in una serata che doveva essere di divertimento e spensieratezza. Per ricordare i ragazzi e la mamma deceduti verrà celebrata un messa a Senigallia, alle ore 10, nella chiesa dei Cancelli (il duomo è ancora chiuso per le scosse di terremoto del novembre 2022), presieduta dal vescovo monsignor Franco Manenti.

Prima però, allo scoccare della mezzanotte tra il 7 e l'8 dicembre, le campane dei comuni in cui risiedono i familiari delle vittime suoneranno sei volte in ricordo di Asia, Daniele, Emma, Mattia, Benedetta ed Eleonora. L'iniziativa rientra tra quelle promosse dal CoGeU, l'associazione che da allora si batte per un divertimento in sicurezza, sensibilizzando i giovani e gli imprenditori del settore dell'intrattenimento al rispetto delle norme per garantire l'incolumità dei ragazzi. La Regione ha istituito per l'8 dicembre la Giornata del divertimento in sicurezza e quest'anno sarà la terza edizione di 'L'8xilfuturo': istituzioni, dirigenti scolastici e giovani si confrontano su azioni concrete partendo dalla forza del ricordo.



