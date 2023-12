Nuovo volo da Ancona per Atene dal 2 giugno 2024

Dal 2 giugno 2024 sarà attivo dall'aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara un collegamento verso Atene con Volotea, compagnia aerea low-cost. Il volo avrà frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica, e un'offerta complessiva di 13.000 posti in vendita. Salgono così a tre i Paesi serviti dalla compagnia: oltre alla new-entry Grecia, anche Italia e Francia.

"Attiva presso lo scalo marchigiano dal 2012, dove ha trasportato ad oggi più di 847mila passeggeri, - ricorda la compagnia - Volotea si prepara a un 2024 in crescita. Per il nuovo anno il vettore ha previsto per l'Aeroporto Raffaello Sanzio un incremento in termini di capacità del +23% rispetto al 2023 e un numero record di posti in vendita, oltre 176mila".

"Siamo molto felici di ampliare la nostra offerta per l'estate 2024 - dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Grazie a questo collegamento, aggiungeremo un nuovo Paese al nostro bouquet di destinazioni da e per Ancona, accorciando le distanze tra Marche e Grecia." "Una buona notizia l'attivazione di una nuova rotta - commenta il presidente della Regione Francesco Acquaroli - La dimostrazione che il nostro Aeroporto delle Marche è attrattivo ed ha un grande potenziale, l'ampliamento dell'offerta dei voli è sempre un'occasione di crescita per una infrastruttura che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra regione".

"Grazie alla proficua collaborazione con Volotea - afferma Alexander D'Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport - con il volo i marchigiani potranno raggiungere Atene e apprezzarne il patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche le isole greche così apprezzate dal territorio, beneficiando di un ampio network di destinazioni. Il collegamento aereo su Atene amplia l'offerta da/per la Grecia da Ancona, da sempre definita la porta d'Oriente per la sua posizione geografica privilegiata: da giugno oltre che con i traghetti dal porto di Ancona, la Grecia sarà raggiungibile anche via aerea".

Per il 2024 sei collegamenti disponibili: uno in Grecia, quattro in Italia (Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e uno in Francia (Parigi Orly).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA