Neve a Frontignano di Ussita, nel cuore dei Monti Sibillini, versante marchigiano. Stamani sulla pista del campo scuola della località sciistica si sono depositati una decina di centimetri di neve e questo potrebbe indurre i gestori ad aprire gli impianti nel ponte dell'Immacolata, l'8, il 9 e il 10 dicembre. In particolare saranno messe in funzione il tapis roulant per bob e slittini oltre che la seggiovia Saliere per la salita e discesa. I gestori ricordano il "Natale in vetta" con il villaggio di Babbo Natale, il mercatino e la terrazza con vin brûlé e castagne.





