Natale: ad Ascoli si accendono le luminarie

Con l'accensione delle luminarie in piazza del Popolo è ufficialmente iniziato ad Ascoli Piceno il periodo natalizio. sabato scorso il sindaco Marco Fioravanti ha inaugurato il villaggio di Natale in piazza Arringo: banchi di vendita e la pista di pattinaggio accompagneranno tutte le feste, fino al 7 gennaio.

Il programma "Natale in Ascoli" prevede i mercoledì (ore 16-17) "Pattinando con gli elfi e Babbo Natale", i giovedì (16-17) corsi di pattinaggio sul ghiaccio. Tutti i venerdì (18-19) il Laboratorio Minimo Teatro proporrà al Villaggio in piazza Arringo lo spettacolo interattivo "Storie di Gianni Rodari". Babbo Natale incontrerà i bambini nella casetta del Villaggio tutti i sabati e tutte le domeniche (17-18.30 fino al 24 dicembre). Torna anche quest'anno la tradizionale Fiera di Natale, in programma domenica 17 dicembre nel centro storico ascolano. La pista di ghiaccio ospiterà il 18 dicembre (15-16) una sfida amichevole di hockey.

La chiusura delle festività natalizie è affidata alle Befane che scenderanno da Palazzo dei Capitani in piazza del Popolo la mattina del 6 gennaio. In fase di organizzazione lo spettacolo che la sera del 31 dicembre avrà luogo in piazza del Popolo per attendere il 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA