Lega del Filo d'Oro, 'grazie ai nostri volontari'

La Lega del Filo d'Oro nasce nel 1964 da un piccolo gruppo di volontari, un'organizzazione che potesse rappresentare il "filo aureo della buona amicizia" per aprire al mondo la condizione delle persone sordocieche e fare in modo che la società si accorgesse di loro. Da allora, i volontari dell'Ente rappresentano una parte integrate di quel filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno e in occasione della Giornata Internazionale del volontariato che si celebra oggi, la Fondazione intende ricordare il loro ruolo fondamentale, ringraziandoli "per la grande passione e vicinanza che dedicano a chi non vede e non sente".

Nel corso del 2022, il numero di volontari attivi è cresciuto del 23%, raggiungendo quota 465; 31.542 ore di volontariato generosamente donate. "I volontari rappresentano, sin dalla sua costituzione, una componente fondamentale della Lega del Filo d'Oro: affermano i valori della solidarietà, della gratuità e della partecipazione e, con la loro preziosa disponibilità, supportano le persone sordocieche nel vivere momenti di socialità, fare nuove esperienze e relazionarsi con ciò che li circonda, svolgendo il ruolo di guida, di intermediari con il mondo esterno e di punto di accesso alle informazioni - afferma Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro Ets - In questo giorno speciale, vogliamo celebrare l'importanza dei nostri volontari, ringraziandoli per la loro passione, dedizione e contributo straordinario. Diventare volontario della Lega del Filo d'Oro è un'esperienza che arricchisce e che cambia la vita di chi decide di donare parte del proprio tempo per stare vicino a chi non vede e non sente".

"Per le famiglie delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali - spiega Daniele Orlandini, presidente del Comitato dei familiari della Lega del Filo d'Oro - i volontari rappresentano una colonna portante. Essere volontari significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcun obbligo e senza desiderare nulla in cambio È difficile per le famiglie coinvolte trovare le parole più adatte per dimostrare quanto i volontari siano importanti per loro e per i loro cari. La risposta è semplice: grazie".



