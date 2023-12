I Momix celebrano riapertura Teatro Rossini a Civitanova Marche

Arriva a Civitanova Marche (Macerata) il 6 e 7 dicembre lo spettacolo dei Momix 'Back to Momix', unica tappa marchigiana del tour italiano del celebre gruppo di acrobati ballerini fondato 43 anni fa dal coreografo americano, oggi 74enne, Moses Pendleton. L'evento, promosso dal Comune e dall'Amat col contributo della Regione Marche, celebra il ritorno della compagnia sulle scene dopo lungo tempo, ma anche la riapertura del Teatro Rossini che la ospita, dopo i lavori di rimozione dell'amianto dal tetto e di efficientamento energetico. Rappresenta infatti la seconda tappa del trittico di spettacoli 'Bentornato Teatro Rossini', iniziato il 29 novembre scorso col sold out del pianista e compositore marchigiano Dardust, che si concluderà il 9 dicembre con l'esibizione dell'attore premio Oscar Giancarlo Giannini in un recital tra poesia e musica.

Back to Momix offre agli spettatori una retrospettiva in 18 coreografie dei più suggestivi spettacoli rappresentati negli anni dalla compagnia, unica nel suo genere per la capacità di fondere atletismo, danza e magia, in un susseguirsi d'immagini surreali in cui i ballerini con l'aiuto delle luci, dei costumi e di altri strumenti sembrano trasformarsi in qualcos'altro, passando dal mondo vegetale a quello animale (con qualche incursione nello sport), in un incessante e fantastico divenire che genera stupore e ammirazione. Un percorso di 95 minuti il cui filo conduttore non è la narrazione, ma l'emozione talvolta velata d'ironia, e che passando dagli storici spettacoli Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus e Sun Flower Moon fino ad arrivare a Bothanica ed Alchemy trasporta lo spettatore nell'universo del suo inventore: Pendleton, che da campione di sci da fondo del Vermont è diventato danzatore e coreografo famoso in tutto il mondo, firmando balletti memorabili come quello di Diana Vishneva per l'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Sochi (Russia) nel 2014.



