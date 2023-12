Si fa spedire 49,5 chili di marijuana in un pacco, denunciato

Durante controlli presso magazzini di corrieri espressi in provincia di Macerata, grazie all'ausilio dell'unità cinofila con il cane anti-droga Edir, la Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova Marche ha trovato in un pacco 49,50 chilogrammi di marijuana. Per scoprire chi fosse l'acquirente, i finanzieri hanno accompagnato in incognito il corriere espresso durante la consegna a Porto Sant'Elpidio (Fermo), intervenendo nel momento del ritiro dei plichi da parte del destinatario, risultato essere un 28enne italiano che si era fatto spedire la marijuana. La droga è stata sequestrata e il 28enne denunciato a piede libero alla Procura di Macerata per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; resta ferma la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.

L'operazione di servizio, spiegano le Fiamme gialle, si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti verso il quale la Guardia di Finanza assicura un incessante e costante impegno volto alla salvaguardia della vita umana.



