Nelle Marche vigili del fuoco celebrano patrona Santa Barbara

Celebrazione in onore della patrona dei Vigili del Fuoco Santa Barbara in tutti i comandi provinciali del corpo anche nelle Marche. Nell'occasione il saluto della neo direttrice regionale, Cristina D'Angelo insediatasi lo scorso primo luglio. "Sin dai primi giorni del mio insediamento - detto D'Angelo - ho cercato di prendere conoscenza del territorio regionale, realtà per me nuova, recandomi in visita in molte sedi di servizio e Palazzi istituzionali. Così facendo ho avuto modo di vedere e capire, le aspettative e i bisogni del personale e di gettare le basi per un rapporto costruttivo e sinergico con le altre importanti Istituzioni presenti sul territorio e con gli Amministratori locali con i quali è necessario, oggi più che mai, creare una rete di strette ed efficaci collaborazioni".

Santa Barbara "rappresenta la capacità di affrontare il pericolo improvviso con forza e coraggio anche quando non siamo certi di trovare una via di scampo. Pertanto, consci e orgogliosi di appartenere a un'Istituzione che è, e vuole essere sempre più, elemento di sicurezza per il Paese, celebrare la ricorrenza della Santa Patrona è per noi l'occasione per riaffermare il nostro impegno a perseguire il bene della collettività e lo spirito di solidarietà, anche e soprattutto in un tempo denso di grandi difficoltà, sostenendoci giorno dopo giorno, nell'affrontare la nostra professione - certo difficile - ma apportatrice d'indescrivibili soddisfazioni e gratificazioni interiori. Ogni giorno siamo pronti a soccorrere chi è in difficoltà, chi ha bisogno di aiuto, chi ha bisogno di noi". "Ci caratterizzano la pronta operatività delle squadre di soccorso, la qualificata tecnica del personale, la solida esperienza dei vigili più anziani, l'entusiasmo coinvolgente dei vigili più giovani, ma a volte è sufficiente una parola di conforto per aiutare, soccorrere, salvare chi è in difficoltà".

"Sento anche il desiderio di rivolgere un doveroso e deferente pensiero alla memoria di tutti i caduti in servizio del nostro territorio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui elenco anche quest'anno si allunga, tristemente. Alle loro famiglie rivolgiamo inoltre sentimenti di particolare affetto e solidarietà".



