Frantumano porta torteria per rubare dolci e liquori

Furto alla Torteria di Natascia Axana a Fabriano (Ancona). I ladri hanno provocato tantissimi danni rompendo la porta di ingresso, prima con una pianta e poi anche con sassi prelevati dal marciapiede. Una volta dentro il locale si sono appropriati dell'incasso, di liquori, vini e dolci. Allertate le forze dell'ordine che hanno fatto partire immediatamente l'attività investigativa.

"Tra furto e danni, un conto salato di oltre 3mila euro", l'amaro commento della titolare. "Non ho un sistema di videosorveglianza interno perché pensavo proprio che non mi servisse. Ma contatterò una ditta specializzata per farlo installare subito. Ho fatto riparare subito la porta di ingresso e domani tornerò operativa perché amo il mio lavoro. Mi auguro che i responsabili siano identificati presto grazie al lavoro delle forze dell'ordine e ai filmati di qualche telecamera presente nella zona", conclude la titolare dell'attività.





